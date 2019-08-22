Врачи отмечают положительную динамику в состоянии найденной под Нижним Новгородом девочки

ТАСС, 22 августа. Состояние пятилетней девочки, заблудившейся в лесу у поселка Степановка Нижегородской области и найденной на четвертые сутки поисков, оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства региона.

Первоначально медики, осмотревшие ребенка, отмечали, что девочка истощена и находится в тяжелом состоянии,

"Ранним утром силами санитарной авиации девочка была доставлена в Нижний Новгород для дальнейшего обследования и лечения в Нижегородской детской областной клинической больнице. На данный момент состояние ребенка оценивается как близкое к средней степени тяжести", - отметили в пресс-службе.

Утром в пятницу ее планируется перевести в общую палату, сообщил журналистам главного врача Нижегородской детской областной клинической больницы Олег Кадников.

"Девочка провела более трех суток в лесу, один на один с диким лесом и его обитателям - удивительно, что сейчас она в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Безусловно, свой вклад внесли наши коллеги из Вознесенского района, которые в ночные часы работали с ребенком, ликвидировали обезвоживание, изменения уровня сахара в крови и ферментов, которые были вызваны и обезвоживанием, и стрессовым состоянием. На данный момент ребенок помещен в отделение интенсивной терапии для того, чтобы как можно быстрее выяснить объективно, что с ней происходит", - сказал Кадников.

По его словам, состояние ребенка не вызывает опасений. "Скорее всего, ее переведут в общее отделение уже завтра утром. Беспокойства о жизни ребенка быть не должно, я убежден, что мы девочку выпишем абсолютно здоровой", - добавил главный врач.

Он подчеркнул, что девочка эмоционально стабильна, несмотря на пережитый стресс. "Наверняка она пережила испуг, страх, может быть, даже панику за эти трое с лишним суток. Сейчас ребенок достаточно спокоен, не паникует, не плачет, находится в ясном сознании", - сообщил Кадников.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству здравоохранения региона обеспечить ребенку необходимое лечение и провести при необходимости реабилитационные мероприятия.

Он поблагодарил всех участников поисков ребенка. "Спасибо всем, кто в эти дни принимал участие в поисках Зарины. Тем, кто делал это по долгу службы или по зову сердца, приехав за сотни километров, чтобы помочь ребенку. Это спасение стало возможным только благодаря воле и отваге людей, которыми сегодня гордится вся Россия", - цитирует пресс-служба правительства главу региона.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, сейчас девочка проходит интенсивную терапию. "Действительно, девочка была напугана, но мы уже видим, что она общается, разговаривает, даже играла сегодня утром в куклы. Перспектива по ее состоянию здоровья положительная", - сообщил Гнеушев журналистам.

О поисках ребенка

Девочка, приехавшая в Степановку к родственникам, пропала в лесу днем 18 августа. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. В поисках было задействовано около тысячи человек - сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры и местные жители.

В новость внесены изменения (11:36 мск) - добален комментарий главного врача областной клинической больницы.