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Двое остаются в больнице после ДТП с маршруткой в Дагестане

Их состояние оценивается как средней степени тяжести

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок 2012 года рождения, остаются в дагестанской больнице после ДТП с участием пассажирской "Газели", четверо пациентов выписаны, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минздрава республики.

Авария произошла в Дербентском районе в среду, пострадали шесть человек. На дороге у села Нижний Джалган "Газель" выехала на встречную полосу и врезалась в "Волгу".

"Двое госпитализированы, в том числе ребенок 2012 года рождения, состояние средней степени тяжести, остальные отпущены на амбулаторное лечение, у них незначительные травмы и госпитализация им не потребовалась", - сказала собеседница агентства.

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