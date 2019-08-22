Росздравнадзор проверяет информацию об ампутации руки ребенку в Ростовской области

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Территориальный орган Росздравнадзора начал проверку после ампутации руки 11-летнему мальчику в Ростовской области из-за некачественной медицинской помощи, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в нескольких СМИ появилась информация о том, что в Ростовской области ребенок получил перелом руки, однако после оказания медицинской помощи через несколько дней ему пришлось ампутировать руку.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области начал проверку по данному инциденту", - говорится в сообщении.