{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росздравнадзор проверяет информацию об ампутации руки ребенку в Ростовской области

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что в Ростовской области ребенок получил перелом руки, но после оказания медицинской помощи ему пришлось ампутировать руку

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Территориальный орган Росздравнадзора начал проверку после ампутации руки 11-летнему мальчику в Ростовской области из-за некачественной медицинской помощи, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в нескольких СМИ появилась информация о том, что в Ростовской области ребенок получил перелом руки, однако после оказания медицинской помощи через несколько дней ему пришлось ампутировать руку.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области начал проверку по данному инциденту", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияРостовская область
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии найденной под Нижним Новгородом девочки
Ранее медики сообщили, что ребенок истощен и находится в тяжелом состоянии
Читать полностью