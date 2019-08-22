Жителя Ульяновска задержали за стрельбу в офисном здании

УЛЬЯНОВСК, 22 августа. /ТАСС/. В Ульяновске задержали мужчину, устроившего стрельбу в офисном здании, в результате инцидента ранен один человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном частью третьей ст. 30, частью первой ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), по факту причинения огнестрельных ранений 44-летнему мужчине", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, житель Ульяновска вечером 21 августа в офисном здании на улице Ефремова устроил конфликт с сотрудниками организации, где раньше работала его жена. Работник соседнего предприятия, увидев это, сделал замечание мужчине. Инициатор конфликта выстрелил ему в грудь и живот из охотничьего карабина не меньше 5 раз и скрылся с места происшествия. Потерпевшего госпитализировали.

Сотрудники полиции задержали стрелявшего мужчину. Ему уже предъявлено обвинение, в ближайшее время решится вопрос о заключении его под стражу.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительной информации, стрелявший мужчина был пьян.