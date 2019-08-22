В Москве задержали предпринимателя, оказывавшего незаконные ритуальные услуги

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудниками полиции в Москве задержан мужчина за незаконное оказание ритуальных услуг в морге. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками ГУ МВД России по Москве установлены факты осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с оказанием ритуальных услуг в морге, расположенном на территории одного из медицинских государственных бюджетных учреждений", - сообщила она.

По данным МВД, мужчина совместно с неустановленными лицами осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по предоставлению ритуальных услуг населению без регистрации юридического лица, используя при этом реквизиты, печати, штампы организаций, деятельность которых на сегодняшний день прекращена.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство" (ч. 2 ст. 171) УК РФ.

"При обыске по месту жительства фигуранта, а также в офисе фирмы изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Согласно изъятым черновым записям, доход, полученный от противоправной деятельности в период с апреля по июнь 2018 года, превысил 13 млн рублей", - рассказала Волк. В настоящее время полиция устанавливает общую сумму дохода. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.