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В Чечне на газовой заправке произошел взрыв

В результате инцидента никто не пострадал
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Чеченской Республике

ГРОЗНЫЙ, 22 августа. /ТАСС/. Газовая заправка взорвалась в селе Серноводское Сунженского района Чечни. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава района Назарбек Терхоев.

"Газовая заправка загорелась, а потом взорвалась", - сказал собеседник агентства.

В региональном управлении МЧС рассказали, что пожарным удалось справиться с огнем. "Прибывшие на место пожарные ликвидировали последствия взрыва цистерны, разлива топлива не произошло. Огонь перекинулся на близлежащие две хозяйственные постройки и один автомобиль. Пожар ликвидирован", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, в результате взрыва никто не пострадал.

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