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МВД возбудило уголовное дело после матча ФК "Черноморец" - "Чайка" в Ростовской области

Следователи считают, что на результат матча было оказано противоправное влияние

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следователи МВД возбудили уголовное дело после матча между командами "Чайка" и "Черноморец" третьей профессиональной лиги Чемпионата России по футболу в мае в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В следственном департаменте МВД России расследуется уголовное дело по ч. 1, 3 ст. 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования - футбольного матча между командами "Чайка" и "Черноморец" 13 мая на стадионе в селе Песчанокопское Ростовской области", - сказала она.

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