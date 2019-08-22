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Полиция в Перми проводит проверку информации СМИ об избиении подростком собаки

Молодые люди отрабатывали на животном бойцовские удары

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Полиция в Перми начала проверку по факту размещенного в СМИ видео, на котором пермский подросток якобы отрабатывает удары на собаке. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

"Мы проводим проверку по факту размещения видео в СМИ. Досконально разберемся и примем решение", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным автора видеоролика, инцидент произошел во дворе дома на улице Репина.

Ранее в группе "Пермь Активная" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором подросток на детской площадке во дворе одного из домов наносит удары руками и ногами собаке, которую держит на поводке. Животное при этом ведет себя неагрессивно.

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