Полиция в Перми проводит проверку информации СМИ об избиении подростком собаки

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Полиция в Перми начала проверку по факту размещенного в СМИ видео, на котором пермский подросток якобы отрабатывает удары на собаке. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

"Мы проводим проверку по факту размещения видео в СМИ. Досконально разберемся и примем решение", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.