Врачи из России встретятся с коллегами из Турции, лечащими пострадавшую в Бодруме девочку

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские врачи отправились в больницу турецкого города Денизли, где проходит лечение девочка из РФ, пострадавшая 18 августа в бассейне отеля Бодрума. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении посольства РФ в Анкаре в Facebook.

"В сопровождении представителей генконсульства в Анталье российские эксперты выехали в Денизли для встречи с турецкими медиками в целях проведения совместного мониторинга состояния девочки, определения оптимальных методов лечения и обсуждения перспектив медико-транспортной эвакуации в Россию", - отметили в диппредставительстве.

Как отмечается в сообщении, посольство, генконсульство в Анталье и врачи из Санкт-Петербурга "продолжают оказывать необходимое содействие в связи с ситуацией с тяжелобольной двенадцатилетней россиянкой".

В четверг в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщили, что петербургские врачи-реаниматологи прилетели в Турцию для осмотра и оценки состояния пострадавшей девочки. В посольстве РФ в Анкаре указали, что среди прибывших - главный внештатный специалист городского комитета по здравоохранению, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов и заведующий отделением реанимации Детской городской больницы Михаил Русак. Накануне Копылов после видеоконференции с турецкими врачами рассказал, что состояние юной россиянки остается крайне тяжелым, она находится в глубокой коме.

Как отметили 20 августа в российском посольстве в Анкаре, сотрудники генконсульства России в Анталье связались с представителями страховой компании, клиентами которой являются члены семьи пострадавшего ребенка. Там подтвердили, что случай признан страховым и основные расходы на лечение и медицинское обслуживание будут возмещены за счет предусмотренных договором лимитов.