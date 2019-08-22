{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Кубани мать посаженного отцом на цепь ребенка обратилась в суд, чтобы забрать его

В 2016 году суд принял решение о проживании мальчика с отцом, после инцидента ребенка отправили в реабилитационный центр

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Мать десятилетнего мальчика, которого в Краснодарском крае отец посадил на цепь в сарае, подала иск в суд о восстановлении за ней прав на место жительства ребенка, сообщила Виктория Пономарчук в четверг ТАСС.

На эту тему

В июле в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына. Сообщалось, что с 2011 года родители мальчика находятся в разводе, в 2016 году суд принял решение о проживании мальчика с отцом. После инцидента ребенка поместили в реабилитационный центр для оказания психологической помощи.

"Я подала иск в Белореченский районный суд Краснодарского края об определении за мной места жительства ребенка", - сказала Пономарчук, уточнив, что дата судебного заседания пока не назначена, в суде ей сообщили, что иск будет рассмотрен в течение двух месяцев. 

Отец пострадавшего сообщил ранее, что не будет возражать против передачи ребенка на воспитание матери, так как у мальчика возникли сложности в поведении. По его словам, он оставил ребенка в сарае ради его же безопасности, а сам вместе со своей беременной женой и вторым 4-летним ребенком отправились в перинатальный центр, потому что у женщины начинались роды.

Мать мальчика положительно характеризуется администрацией Кубанского сельского поселения Апшеронского района, где она проживает.

Теги
РоссияКраснодарский край
Полиция в Перми проводит проверку информации СМИ об избиении подростком собаки
Молодые люди отрабатывали на животном бойцовские удары
Читать полностью