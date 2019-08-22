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Пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы потушен

Площадь возгорания составила 20 кв. м

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пожар в жилой многоэтажке на северо-востоке Москвы на улице Яблочкова, 34 ликвидирован. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар локализован в 12:12 мск и полностью ликвидирован. Пожар произошел в квартире на 12 этаже, горели личные вещи и мебель на кухне и балконе", - сказал собеседник агентства. От огня пострадали два соседних балкона на 12 этаже, а также на 11 этаже.

Из горящей квартиры эвакуировалась семья до прибытия спасателей. "После осмотра скорой с диагнозом "отравление угарным газом" госпитализирован ребенок в Детскую больницу имени Нила Федоровича Филатова", - сказал ТАСС источник.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что горели личные вещи и мебель. "Общая площадь пожара составила 20 кв. м", - сказали в ведомстве.

Благодаря слаженным действия пожарно-спасательных подразделений было спасено девять человек. "В настоящее время двух пострадавших осматривают врачи скорой", - добавили в ведомстве.

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