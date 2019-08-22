Верховный суд признал законным решение о виновности убийц борца Юрия Власко

УЛАН-УДЭ, 22 августа. /ТАСС/. Верховный суд Российской Федерации признал законным решение суда первой инстанции о виновности лиц, осужденных за убийство борца Юрия Власко. Об этом сообщается в четверг на сайте прокуратуры Бурятии.

"Верховный суд России рассмотрел уголовное дело по апелляционным жалобам осужденных Мункуева, Санжиева, Бадмаева и их защитников. В апелляционных жалобах сторона защиты оспорила выводы суда о юридической оценке действий осужденных и их виновности. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ с учетом мнения представителя Генеральной прокуратуры РФ признала доводы защиты необоснованными и оставила их без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В марте 2019 года трое убийц борца Юрия Власко были приговорены Верховным судом Бурятии к лишению свободы на сроки от 12 до 17 лет.

Следствием и судом установлено, что в июле 2017 года Власко с группой товарищей отдыхал на берегу озера Байкал. В ходе конфликта ранее незнакомые Юрию Власко Мункуев и Санжиев нанесли ему удары ножом и металлическим прутом. В этот момент находившийся в компании с нападавшими Бадмаев произвел выстрелы из травматического пистолета в окружающих людей, не давая им прийти на помощь потерпевшему. Также он угрожал оружием прибывшим на место сотрудникам полиции. Власко погиб от полученных ранений.

Судом первой инстанции фигуранты уголовного дела признаны виновными в убийстве и пособничестве в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции (ст. 318 УК РФ).

Юрий Власко - мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований в весовой категории до 96 кг, двукратный победитель юниорского чемпионата Европы.