В Казахстане в драматическом театре произошел пожар

НУР-СУЛТАН, 22 августа. /ТАСС/. Пожарные тушат огонь в театре города Атырау, площадь возгорания составила порядка 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов в четверг.

"22 августа в 14:30 (11:30 мск) на пульт "101" города Атырау поступило сообщение о пожаре в Казахском драматическом театре имени Утемисова. На втором этаже произошло возгорание в электрощитовой с последующим распространением огня на кровлю здания. Ориентировочная площадь пожара 1,5 тыс. кв. м", - рассказал Нурахметов.