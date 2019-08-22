Режим ЧС ввели под Вологдой, где в реку упал вертолет

ТАСС, 22 августа. Режим ЧС ввели на территории Судского сельского поселения Вологодской области, где в среду в реку упал двухместный вертолет. Об этом в четверг журналистам сообщили в администрации Череповецкого муниципального района.

"Режим ЧС введен на территории Судского сельского поселения Череповецкого района в связи с падением вертолета в реку Суду", - сказали в администрации.

Решается вопрос о подъеме вертолета. Глубина в месте падения около трех метров. После подъема вертолета со дна реки режим ЧС будет отменен, отметили в администрации.

"Сегодня ожидается приезд транспортного прокурора из Санкт-Петербурга, до его приезда вертолет из воды извлекаться не будет", - добавили там.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), 21 августа в Череповецком районе (населенный пункт Сойволовская) произошло авиационное происшествие с автожиром Cavalon Commander RA-0161A, принадлежащим частному лицу. По информации МАК, при выполнении полета воздушное судно столкнулось с линией электропередачи, упало в озеро и затонуло. В результате инцидента погиб пилот. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".