Мосгорсуд оставил в СИЗО бросившего урну в сотрудника Росгвардии на митинге 27 июля

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест Евгения Коваленко, который обвиняется в применении насилия в отношении бойца спецназа ОМОН на несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отклонил жалобу защиты обвиняемого на его арест", - сказали в суде. Мещанский районный суд ранее арестовал его на два месяца.

По версии следствия, Коваленко бросил урну в спецназовца, попав ему в бедро. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.

Как стало известно накануне, расследование в отношении пятерых фигурантов, в том числе Коваленко, Беглеца и Кирилла Жукова, уже завершено, материалы переданы в суд.