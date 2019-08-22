Один из пострадавших после массовой драки в кузбасском селе находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 22 августа. Житель села Подгорное, получивший во время потасовки в кузбасском селе ранение в шею, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние второго пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, сообщили в четверг ТАСС в центре медицины катастроф Кемеровской области.
В Кузбассе были возбуждены два уголовных дела после массовой драки между двумя пьяными компаниями, произошедшей в селе Подгорное несколькими днями ранее. В потасовке два человека получили ножевые ранения. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
"Один в состоянии средней тяжести, у него ранение в живот. Второй - тяжелый, у него ранение в шею", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время давать прогноз состояния преждевременно.
Мужчина, получивший ранение в шею, - житель села Подгорное, он находится в реанимации Ленинско-Кузнецкой городской больницы. Второй пострадавший проживал в соседнем населенном пункте.
Как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, в конфликте участвовали местные жители, в том числе цыгане. При этом он подчеркнул, что национальной подоплеки в произошедшем нет, назвав случившееся "пьяным конфликтом".