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Один из пострадавших после массовой драки в кузбасском селе находится в тяжелом состоянии

Всего ножевые ранения в потасовке получили два человека

ТАСС, 22 августа.  Житель села Подгорное, получивший во время потасовки в кузбасском селе ранение в шею, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние второго пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, сообщили в четверг ТАСС в центре медицины катастроф Кемеровской области.

В Кузбассе были возбуждены два уголовных дела после массовой драки между двумя пьяными компаниями, произошедшей в селе Подгорное несколькими днями ранее. В потасовке два человека получили ножевые ранения. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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"Один в состоянии средней тяжести, у него ранение в живот. Второй - тяжелый, у него ранение в шею", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время давать прогноз состояния преждевременно.

Мужчина, получивший ранение в шею, - житель села Подгорное, он находится в реанимации Ленинско-Кузнецкой городской больницы. Второй пострадавший проживал в соседнем населенном пункте.

Как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, в конфликте участвовали местные жители, в том числе цыгане. При этом он подчеркнул, что национальной подоплеки в произошедшем нет, назвав случившееся "пьяным конфликтом".

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