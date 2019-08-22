Один из пострадавших после массовой драки в кузбасском селе находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 22 августа. Житель села Подгорное, получивший во время потасовки в кузбасском селе ранение в шею, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние второго пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, сообщили в четверг ТАСС в центре медицины катастроф Кемеровской области.

В Кузбассе были возбуждены два уголовных дела после массовой драки между двумя пьяными компаниями, произошедшей в селе Подгорное несколькими днями ранее. В потасовке два человека получили ножевые ранения. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.