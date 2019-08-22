В Ленобласти силовики изъяли из нарколаборатории 800 литров смеси с мефедроном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию в ангаре Ломоносовского района Ленинградской области. Изъято оборудование и 40 канистр смеси, содержащей мефедрон, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и области совместно с бойцами отряда специального назначения "Гром" задержали 29-летнего жителя Петербурга, выполняющего роль химика. В помещении полицейскими обнаружено и изъято 40 канистр с жидкостью общим объемом около 800 литров. В результате исследования установлено, что данное вещество является смесью, содержащей наркотическое средство мефедрон", - говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что в сухом остатке было около полукилограмма мефедрона. Из лаборатории также изъяли химические реактивы и оборудование.

Возбуждено дело о покушении на незаконное производство наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Полиция устанавливает других причастных к изготовлению и распространению запрещенных веществ.