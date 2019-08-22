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На юго-востоке Петербурга загорелся склад

Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен повышенный ранг опасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Спасатели тушат пожар на складе в Невском районе Петербурга, существует угроза распространения огня, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, улица Складская, 6. Горит административно-складское сооружение. Из-за угрозы распространения огня в 14:28 пожару присвоен ранг № 1-БИС", - сообщили в управлении.

По данным МЧС, горит третий этаж в четырехэтажном кирпичном здании размером 30 на 500 метров. Здание арендуют более 40 арендаторов. Площадь пожара составляет 500 кв. метров.

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