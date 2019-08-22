{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело после массовой гибели рыбы в Чувашии из-за загрязнения воды

Вода оказалась отравлена навозными стоками

ТАСС, 22 августа. Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело в связи с загрязнением воды навозом, которое привело к массовой гибели рыбы. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством в четверг.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике по материалам, представленным Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 250 УК РФ ("Загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных")", - отмечается в сообщении.

По материалам дела, в мае 2019 года в Цивильском районе республики сотрудники филиала ООО "Авангард" "Цивильский бекон" внесли в почву на землях сельскохозяйственного назначения в качестве органических удобрений не менее 14 тыс. тонн навоза. При этом не была проведена полная процедура заделывания навоза в почву, что нарушает законодательство. Это привело к утечке навозных стоков, которые попали в воду. Из-за этого оказались превышены предельно допустимые концентрации аммиака, что повлекло массовую гибель рыбы.

Сейчас устанавливаются конкретные должностные лица, ответственные за случившееся. Организация возместила причиненный водным биологическим ресурсам ущерб.

Теги
РоссияЧувашия
На юго-востоке Петербурга загорелся склад
По предварительным данным, пострадал один человек
Читать полностью