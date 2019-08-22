СК возбудил дело после массовой гибели рыбы в Чувашии из-за загрязнения воды

ТАСС, 22 августа. Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело в связи с загрязнением воды навозом, которое привело к массовой гибели рыбы. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством в четверг.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике по материалам, представленным Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 250 УК РФ ("Загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных")", - отмечается в сообщении.

По материалам дела, в мае 2019 года в Цивильском районе республики сотрудники филиала ООО "Авангард" "Цивильский бекон" внесли в почву на землях сельскохозяйственного назначения в качестве органических удобрений не менее 14 тыс. тонн навоза. При этом не была проведена полная процедура заделывания навоза в почву, что нарушает законодательство. Это привело к утечке навозных стоков, которые попали в воду. Из-за этого оказались превышены предельно допустимые концентрации аммиака, что повлекло массовую гибель рыбы.

Сейчас устанавливаются конкретные должностные лица, ответственные за случившееся. Организация возместила причиненный водным биологическим ресурсам ущерб.