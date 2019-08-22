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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Следственный комитет и МАК завершили работу на месте аварийной посадки А321 в Подмосковье

Самолет полностью подготовлен к эвакуации с поля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. СК России и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте аварийной посадки самолета А321 в Подмосковье.

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Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации с поля, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг.

"22 августа СК России и комиссия МАК завершили работу на месте происшествия. На данный момент на месте инцидента работают инженеры и авиатехники авиакомпании "Уральские авиалинии". Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации: топливо удалено, элементы систем, содержащие жидкости и газы - гидроаккумуляторы, пожарные баллоны и кислородные баллоны - разряжены или сняты", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, с самолета удалены все ценные блоки и двигатели. В будущем авиакомпания не планирует эксплуатировать любые части данного воздушного судна.

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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