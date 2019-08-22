Следственный комитет и МАК завершили работу на месте аварийной посадки А321 в Подмосковье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. СК России и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте аварийной посадки самолета А321 в Подмосковье.

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации с поля, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг.

"22 августа СК России и комиссия МАК завершили работу на месте происшествия. На данный момент на месте инцидента работают инженеры и авиатехники авиакомпании "Уральские авиалинии". Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации: топливо удалено, элементы систем, содержащие жидкости и газы - гидроаккумуляторы, пожарные баллоны и кислородные баллоны - разряжены или сняты", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, с самолета удалены все ценные блоки и двигатели. В будущем авиакомпания не планирует эксплуатировать любые части данного воздушного судна.