Пожар в драматическом театре в Казахстане ликвидировали

НУР-СУЛТАН, 22 августа. /ТАСС/. Пожарные потушили огонь в театре города Атырау, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов в четверг.

"Пожар ликвидирован в 18:20 (15:20 мск). В тушении пожара были задействованы 55 человек личного состава и семь единиц пожарной техники департамента по ЧС города. Сотрудниками полиции в количестве 16 человек было произведено оцепление территории драмтеатра. Жертв и пострадавших нет", - рассказал Нурахметов.

22 августа в 14:30 (11:30 мск) на пульт "101" города Атырау поступило сообщение о пожаре в Казахском драматическом театре имени Утемисова. На втором этаже произошло возгорание в электрощитовой с последующим распространением огня на кровлю здания. Ориентировочная площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.