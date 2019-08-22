Обвиняемый в нападении на омоновца на митинге в Москве опроверг признание вины в суде

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Обвиняемый в нападении на сотрудника Росгвардии в ходе несогласованной акции 27 июля Евгений Коваленко в четверг опроверг информацию о признании им вины. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба на арест обвиняемого.

В ходе заседания выяснилось, что Коваленко ранее по назначению был предоставлен адвокат Иван Юрков, который заявлял, что его подзащитный признал вину. На сегодняшнем заседании обвиняемый отказался от его услуг, теперь его защищает адвокат правозащитной организации "Агора" Мансур Гильманов. "Я не признавал своей вины и не подписывал явку с повинной, как ранее заявлял назначенный адвокат", - сказал Коваленко. По его словам, его действия во время митинга были продиктованы шоковой ситуацией, в которой он оказался.

В четверг Мосгорсуд признал законным арест Коваленко, который обвиняется в применении насилия в отношении бойца спецназа ОМОН на несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля. По версии следствия, он бросил урну в спецназовца, попав ему в бедро. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

"Коваленко не признает вину. Протоколы допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого составлены следователем с искажением сути и содержания ответов. Следственные действия проводились в ночное время и под давлением, о чем сделано заявление в протоколе допроса", - сказал в свою очередь ТАСС его новый адвокат.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.

Как стало известно накануне, расследование в отношении пятерых фигурантов, в том числе Коваленко, Беглеца и Кирилла Жукова, уже завершено, материалы переданы в суд.