Ранг пожара на складе свечей в Петербурге повысили до максимального

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Ранг пожара на свечном складе на Складской улице в Невском районе Санкт-Петербурга повышен до пятого номера - максимального для Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Ранг повышен до №5", - сказал представитель ведомства. Как сообщили ТАСС очевидцы ЧП, внутри горящего здания произошел хлопок. По последним данным, лощадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв.м. В здании обрушились перекрытия на третьем и четвертом этажах. К вылету на место ЧП готовился вертолет Ми-8 МЧС России.

"Одного пострадавшего в состоянии средней степени тяжести везут с ожогами в больницу", - сообщили ТАСС в пресс-службе городской станции скорой помощи.

По данным МЧС, в четырехэтажном кирпичном здании в промышленной зоне произошло возгорание на третьем этаже. Эвакуированы 200 человек. Угрозы распространения огня на жилой сектор нет.