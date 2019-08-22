Состояние пострадавшего при взрыве на пороховом заводе в Перми улучшилось

ПЕРМЬ, 22 августа. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние пострадавшего при взрыве на пороховом заводе в Перми как удовлетворительное, он переведен из ожоговой реанимации в отделение, сообщается в четверг на сайте краевого Минздрава.

На пороховом заводе в Перми 31 июля при детонации специзделия произошел взрыв без последующего горения, пострадали пять человек. Двое из них были госпитализированы с ожогами, один впоследствии умер, троих выписали. Ранее в краевом Минздраве сообщали, что состояние госпитализированного пострадавшего было стабильно тяжелым.

"Один человек продолжает лечение в условиях круглосуточного стационара. Он переведен из ожоговой реанимации в отделение. Его состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Пермский пороховой завод - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Завод выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам противовоздушной обороны, заряды двигателей для авиационных ракет, порох для стрелкового оружия и другую продукцию.