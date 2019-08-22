Суд изменил меру пресечения россиянину Мефедову для участия в обмене

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Суд на Украине изменил меру пресечения россиянину Евгению Мефедову, которая позволит участвовать ему в процедуре обмена удерживаемых лиц. Об этом сообщил корр. ТАСС адвокат Мефедова Валентин Рыбин.

"Да, изменили", - сказал он, при этом не уточнив, на какую именно.

Россиянин Евгений Мефедов изначально на Украине обвинялся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года вместе с остальными представителями "антимайдана". Суд по этому делу длился несколько лет и в сентябре 2017 года "за недоказанностью преступления" признал всех фигурантов невиновными и постановил освободить их, в их числе был и Мефедов.

Однако в тот же день прямо в зале суда Мефедов был арестован по новому обвинению - на этот раз в сепаратизме (ст. 110 УК Украины). 16 августа Центральный районный суд города Николаева принял решение о возможности освобождении россиянина под залог. 19 августа необходимая для залога сумма при участии партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" была собрана, и Мефедов был освобожден из-под стражи.

Обмен удерживаемых лиц

Ранее адвокат Рыбин сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС, что граждане РФ Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов проходят юридическую процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами с РФ. По его словам, такую процедуру проходят еще ряд других лиц.

По словам адвоката, "все они концентрируются в пунктах сбора" и скоро, возможно, будут отправлены на обмен.

Газета "Коммерсантъ" сообщала ранее, что в результате телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского удалось добиться прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами, в том числе моряками, задержанными во время инцидента в Керченском проливе. По информации издания, ссылавшегося на источник, обмен может состояться до конца августа.

Месяц назад уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на встрече с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой получила от нее список из 35 граждан России, которые удерживаются на территории Украины. Со своей стороны она передала список из 150 украинцев, которые по ее данным, задержаны на российской территории.