Служба такси подала три иска к Яшину и другим организаторам акций протеста

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Компания "М.Такси Коммуникации" подала три иска к незарегистрированному кандидату на выборах в Мосгордуму и главе муниципального округа "Красносельский" Илье Яшину, а также другим организаторам массовых акций протеста в Москве Юлии Галяминой и Александру Соловьеву. Об этом ТАСС сообщили в Тушинском районном суде, куда поступили соответствующие исковые заявления.

"В Тушинский суд Москвы поступили три иска от "М.Такси Коммуникации". Ответчиками числятся Яшин, Галямина и Соловьев. Три иска связаны с событиями 27 июля, 3 и 10 августа, истец оценил общую сумму своего ущерба из-за простоя транспорта в 787 тысяч 315 рублей и 80 копеек", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что суд пока не принял решение о том, принимать ли данные исковые заявления к рассмотрению.

Согласно сайту "М.Такси Коммуникации", компания работает в Москве и Санкт-Петербурге, осуществляет деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, услуги по приему и распределению заказов от юридических и физических лиц, а также осуществляет контроль за временем подачи и качеством выполнения заказа.

В компании ТАСС отказались прокомментировать факт подачи трех исков к организаторам акций проетста. Ранее к Илье Яшину, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Александру Соловьеву, Олегу Степанову, а также Алексею Навальному подал иск Московский метрополитен. Суть его исковых требований также пока не ясна.

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