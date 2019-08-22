Суд отказался продлевать срок ареста счетов по делу Абызова

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отменил обеспечительные меры на денежные счета, арестованные в рамках уголовного дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Как сообщил ТАСС один из его адвокатов Сергей Дрозда, речь идет об имуществе и денежных счетах на сумму не более 1 млрд рублей.

"Басманный районный суд Москвы согласился с доводами защитника о незаконности ходатайства следователя о необходимости продления срока наложения ареста на имущество и отказал представителю СК в удовлетворении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество на сумму 900 млн рублей", - сказал защитник, уточнив, что суд не стал продлевать срок ареста счета сына Абызова, компании ООО "Ру-ком" и ряда офшорных компаний.

Ранее райсуд наложил арест на эти счета до 25 августа. Срок следствия по делу Абызова установлен до 25 декабря.

Мосгорсуд в понедельник отменил решение об аресте по делу Абызова земельного участка и здания, расположенных в поселке Заречье Одинцовского района Московской области. Апелляционная инстанция отправила в Басманный суд на новое рассмотрение решение о наложении обеспечительных мер на эту недвижимость. Кроме того, 12 августа Мосгорсуд отложил до 26 августа заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на арест другого имущества Абызова, судья потребовал от следователя уточнить стоимость арестованного имущества экс-министра.

По данным адвокатов Абызова, у их подзащитного арестовано имущество на сумму более 20 млрд рублей, что в пять раз превышает сумму предполагаемого ущерба, который составляет 4 млрд рублей. Но представитель следствия ставит под сомнение расчеты адвокатов и утверждает, что часть арестованных средств была выведена с банковских счетов, а стоимость части имущества "точно не оценена".