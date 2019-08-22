МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) закончили работу с бортовыми самописцами самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии". Об этом ТАСС сообщил источник в МАК.

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

"Работа с черными ящиками завершена, запись расшифрована, голоса членов экипажа и диспетчера аэропорта идентифицированы", - сказал собеседник агентства. Он сообщил, что с расшифровкой переговоров ознакомлены члены комиссии по расследованию авиапроисшествия.

"МАК в 30-дневный срок подготовит промежуточный отчет о результатах расследования", - уточнил собеседник агентства.

Следственный комитет начал анализ данных бортовых самописцев самолета. Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская сообщила ТАСС, что следователи также изучают техническую документацию о состоянии аэродромного оборудования в рамках расследования жесткой посадки.

"В настоящее время следователи приступили к изучению и анализу данных изъятых бортовых самописцев. Полученная информация будет исследована и сопоставлена с видеозаписями очевидцев, аудиопереговорами пилотов, показаниями пассажиров и членов экипажа, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины", - сообщила Марковская.

"В рамках расследования уголовного дела изучается техническая документация о состоянии аэродромного оборудования, а также иные документы, имеющие значение для установления истины", - добавила она.

По ее словам, следователи и криминалисты завершили следственные действия на месте происшествия.