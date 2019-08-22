Выявленных нарушений в рязанском лагере "Лесная сказка" недостаточно для его закрытия

РЯЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Нарушения, выявленные во время проверки частного лагеря "Лесная сказка" в Рязанской области, где отдыхали дети из подтопленных районов Иркутской области, не являются поводом для его закрытия. Лагерь соответствует установленным нормам и правилам, сообщил в четверг журналистам губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В оздоровительный лагерь "Лесная сказка" в селе Мыс Доброй Надежды Рязанской области 9 августа прибыли 179 детей и 12 воспитателей из подтопленных районов Иркутской области. Их не устроили условия проживания в лагере и погода, из-за чего они через два дня покинули "Лесную сказку". Прокуратура Рязанской области выявила санитарно-эпидемиологические нарушения в лагере, а Следственный комитет начал проверку.

"Те нарушения, которые там были выявлены, - мы их все знаем, они даже в судебном порядке не позволяют этот лагерь закрыть, не говоря уже про внесудебные решения. Он соответствует тем нормам и правилам, которые у нас в государстве и в Рязанской области существуют", - отметил губернатор.

По словам Любимова, "Лесная сказка" - один из многих летних лагерей подобного типа в Рязанской области с сильным педагогическим коллективом. Как отметил глава региона, дети приехали в регион в легкой одежде, и местным властям пришлось привлекать спонсоров для покупки теплых вещей.

"[До приезда детей из Иркутска] лагерь отработал три смены, этот лагерь - частный, он не финансируется государством или муниципалитетом. Предложение, которое поступило от Иркутской области директору лагеря, простимулировало открыть четвертую смену. Они просто не успели подготовиться, за два дня после закрытия предыдущей смены им надо было подготовиться к новой", - добавил глава региона. Ранее Любимов извинился перед детьми, которые не смогли отдохнуть в лагере.

Детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области отправляют в лагеря отдыха по всей стране с начала июля. Всего в них смогут отдохнуть более 5 тыс. школьников. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести. В первую волну паводка в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.