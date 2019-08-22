На восстановление инфраструктуры Иркутской области направят еще 17 млрд рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Объем средств, необходимый для восстановления инфраструктуры Иркутской области после июльских паводков, оценивается в 17 млрд рублей.

Часть из них может быть выделена из федерального бюджета, сообщил в четверг журналистам после заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения возглавляющий ее вице-премьер Виталий Мутко.

"[Суммарный ущерб] в районе 35 млрд, это расчетная цифра. Из этих денег 14 млрд рублей уже правительство РФ направило в Иркутскую область для капитального ремонта жилого фонда, индивидуального и многоквартирных домов, и около 10,5 млрд рублей - на строительство жилья или приобретение жилья для граждан, жилье которых утеряно. Таким образом, мы видим, что дефицит в районе 20 млрд рублей. Исходя из неплохой бюджетной обеспеченности Иркутской области, мы посмотрим, в каких пропорциях оказать поддержку", - сказал Мутко.

Затем он пояснил, что до конца года региону будет выделено 3 млрд рублей, и, соответственно, необходимый объем средств на восстановление инфраструктуры составляет 17 млрд рублей.

"В целом мы можем говорить о предварительных цифрах, что до 3 млрд рублей в этом году на начало восстановительного процесса объектов мы могли бы потратить. Речь пойдет о восстановлении инженерных сооружений, коммунального хозяйства, капитального ремонта некоторых объектов", - пояснил вице-премьер.

Вице-премьер также добавил, что пострадавших от паводков должны обеспечить жильем к ноябрю 2020 года.

"Октябрь следующего года - и индивидуальное, и многоквартирное жилье. Мы должны в конце следующего года обеспечить жильем всех пострадавших граждан, которые лишились жилья", - сказал он.

В новость были внесены изменения (18:05 мск) - добавлена информация про жилье для пострадавших.