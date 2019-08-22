Суд Екатеринбурга избрал меру пресечения полицейским, подозреваемым в изнасиловании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения троим полицейским, подозреваемым в изнасиловании девушки, сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Один из полицейских отправлен под домашний арест до 19 октября, второму полицейскому по ходатайству следователя и прокурора продлено задержание на 48 часов для обоснования ходатайства о мере пресечения. Третьему полицейскому избрали меру пресечение в виде заключения под стражу до 19 октября", - сказали в пресс-службе, отметив, что все трое остаются подозреваемыми в преступлении.

По данным следствия, "в ночь на 18 августа трое сотрудников полиции, находясь в служебном автомобиле полка ППСП УМВД России по городу Екатеринбургу, совершили изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей 1997 года рождения".

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") и ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").