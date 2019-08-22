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Два человека пострадали при пожаре на складе свечей в Петербурге

Оба пострадавших отравились продуктами горения, а один из них, кроме того, получил ожоги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших при пожаре на складе свечей на Складской улице в Невском районе Санкт-Петербурга увеличилось до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС на месте ЧП.

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"Еще один пострадавший. Отравление продуктами горения", - сказал собеседник агентства. 

По данным спасателей, один пострадавший получил ожоги и отравление продуктами горения, второй - только отравление продуктами горения.

На месте ЧП задействованы вертолет Ми-8, пожарный поезд, передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха в районе пожара, 224 человека личного состава и 49 единиц техники. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, внутри здания слышны хлопки.

Возгорание произошло на третьем этаже в четырехэтажном кирпичном здании в промышленной зоне. Из здания эвакуированы 200 человек.

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