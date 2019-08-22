В Ульяновске госпитализировали еще одну женщину с признаками отравления

УЛЬЯНОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Врачи госпитализировали в Ульяновске еще одну женщину с признаками отравления, предположительно, подсолнечным маслом. Теперь общее число пациентов, находящихся в больницах, выросло до девяти человек, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

В течение августа в медучреждения Ульяновска поступило 12 человек, с признаками отравления. Один из пострадавших умер, трое, в том числе двое детей, выписаны из больниц. Все они употребляли в пищу растительное масло, изготовленное частным лицом в домашних условиях.

"В больницу поступила еще одна женщина с признаками отравления, у нее кровотечение. Она знакома с членами семьи производителя подсолнечного масла", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что специалистам предстоит выяснить, есть ли в ее крови кумарин.

По словам заведующего токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи им Е. М. Чучкалова Игната Пономаренко, в сыворотке крови остальных пациентов с признаками отравления присутствует производный кумарина. Это органическое вещество, которое имеет запах свежего сена, применяется в парфюмерной и мыловаренной промышленности, а также используется как основа яда для грызунов.