{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Белогорске Амурской области восстановили водоснабжение после аварии

Специалисты подключили все скважины, жалоб на отсутствие воды нет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 августа. /ТАСС/. Водоснабжение восстановили в Белогорске Амурской области, где в четверг из-за аварии на трубопроводе без горячей и холодной воды остались две трети города, сообщили в четверг ТАСС в аварийной диспетчерской городского водоканала.

Экстренное отключение водоснабжения в Белогорске Приамурья коммунальные службы произвели в четверг в 12:00 (06:00 мск). Вынужденная мера связана с ликвидацией аварии на магистральном трубопроводе центральной канализационно-насосной станции. Под отключение попал не только жилой благоустроенный фонд - более 60 домов, но и объекты социальной сферы, среди которых белогорская больница, обслуживающая население города и близлежащих районов. Без горячей и холодной воды осталось две трети города за исключением двух микрорайонов, ориентировочно до 20:00 (14:00 мск).

"В 20 часов (14:00 мск) началось подключение, к 22 часам (16:00 мск) были подключены все скважины. В 23 часа (17:00 мск) - все с водой, жалоб нет", - сказали в диспетчерской.

Как уточнили в администрации Белогорска, ремонтно-восстановительные работы завершены в 20 часов.

Ранее сообщалось, что авария на трубопроводе в Белогорске произошла из-за неблагоприятных погодных условий и изношенности сетей. Провал грунта спровоцировал разрыв трубы диаметром в метр, которая залегает на глубине 6 метров, она забилась песком. В срочном порядке выполнены ремонтно-восстановительные мероприятия. Бригадам предстояло вскрыть участок, извлечь поврежденную магистраль протяженностью около 20 метров и установить новую трубу.

Теги
РоссияАмурская область
Пожар на складе свечей на юго-востоке Петербурга локализован на площади 4 тыс. кв. м
Ранг пожара понижен до четвертого
Читать полностью