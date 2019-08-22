В Белогорске Амурской области восстановили водоснабжение после аварии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 августа. /ТАСС/. Водоснабжение восстановили в Белогорске Амурской области, где в четверг из-за аварии на трубопроводе без горячей и холодной воды остались две трети города, сообщили в четверг ТАСС в аварийной диспетчерской городского водоканала.

Экстренное отключение водоснабжения в Белогорске Приамурья коммунальные службы произвели в четверг в 12:00 (06:00 мск). Вынужденная мера связана с ликвидацией аварии на магистральном трубопроводе центральной канализационно-насосной станции. Под отключение попал не только жилой благоустроенный фонд - более 60 домов, но и объекты социальной сферы, среди которых белогорская больница, обслуживающая население города и близлежащих районов. Без горячей и холодной воды осталось две трети города за исключением двух микрорайонов, ориентировочно до 20:00 (14:00 мск).

"В 20 часов (14:00 мск) началось подключение, к 22 часам (16:00 мск) были подключены все скважины. В 23 часа (17:00 мск) - все с водой, жалоб нет", - сказали в диспетчерской.

Как уточнили в администрации Белогорска, ремонтно-восстановительные работы завершены в 20 часов.

Ранее сообщалось, что авария на трубопроводе в Белогорске произошла из-за неблагоприятных погодных условий и изношенности сетей. Провал грунта спровоцировал разрыв трубы диаметром в метр, которая залегает на глубине 6 метров, она забилась песком. В срочном порядке выполнены ремонтно-восстановительные мероприятия. Бригадам предстояло вскрыть участок, извлечь поврежденную магистраль протяженностью около 20 метров и установить новую трубу.