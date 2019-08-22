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В Ростове гости на свадьбе устроили стрельбу

Нарушителей доставили в отделение полиции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Устроивших стрельбу в воздух гостей свадьбы в Ростове-на-Дону доставили в полицию. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, проводится проверка.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что гости стреляли в воздух во время проезда свадебного кортежа в одном из районов Ростова-на-Дону.

"В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в Октябрьском районе города Ростова-на-Дону. На место незамедлительно прибыли полицейские, в отдел полиции были доставлены фигуранты, нарушившие общественный порядок", - рассказал собеседник агентства.

В МВД уточнили, что проводится проверка.

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