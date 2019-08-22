Чиновник в Дагестане завысил свой возраст на 34 года для получения пенсии

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Заместитель главы села в Левашинском районе Дагестана на 34 года завысил собственный возраст, чтобы незаконно получать трудовую пенсию, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры республики.

"Установлено, что местный житель 1989 года рождения, работающий заместителем главы муниципального образования "село Кулецма", получил <…> подложный паспорт гражданина РФ, в который были внесены заведомо ложные сведения о дате его рождения с завышением возраста на 34 года. Также злоумышленник приобрел подложную трудовую книжку с заведомо ложными сведениями о том, что в 1985-1996 годах он работал в колхозе <…>. В результате указанных противоправных действий с марта 2018 по июль 2019 года он незаконно получил пенсионные выплаты в размере более 155 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В отношении замглавы села возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Также возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге в отношении должностных лиц отделения Пенсионного фонда и отделения ФМС по Левашинскому району.