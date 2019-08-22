Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками полиции региона в Адлерском районе Сочи по подозрению в причастности к конфликту, в ходе которого произошла стрельба, задержаны пять человек", - сказал собеседник агентства.

В ночь на среду на одной из улиц Краснодара произошла перестрелка. Погиб уроженец Дагестана 1991 года рождения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.