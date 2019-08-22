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Посольство РФ: пострадавшая в Турции россиянка обеспечена необходимыми лекарствами

Девочка находится в глубокой коме

ТАСС, 22 августа. Пострадавшая в гостинице в турецком Бодруме 12-летняя девочка из России обеспечена необходимым оборудованием и медикаментами. Об этом в четверг сообщает посольство РФ в Анкаре.

"Сегодня эксперты из Санкт-Петербурга, прибывшие в Денизли в университетский госпиталь Памуккале, подробно обсудили с турецкими специалистами ситуацию и тактику лечения тяжело больной 12-летней девочки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме. Российские врачи в целом согласились с линией, избранной турецкими специалистами, а также отметили, что на данном этапе пациентка обеспечена всем необходимым техническим оборудованием и медицинскими препаратами", - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

12-летняя россиянка, которую 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна, была экстренно госпитализирована, она находится в критическом состоянии, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье. Как уточнил в среду главный внештатный специалист городского комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов, девочка находится в глубокой коме.

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