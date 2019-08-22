Адвокат Вышинского заявил, что не участвует в переговорах по возможному обмену

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Адвокат арестованного на Украине главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что с ним не ведутся переговоры о возможном обмене его подзащитного на задержанных в РФ граждан Украины.

"Мы не участвуем в каких-либо переговорах по обмену. Со мной как с адвокатом Кирилла никаких переговоров не проводилось, следовательно, я в них не участвую. Кирилл намерен в суде отстаивать невиновность и очистить свое имя от необоснованных обвинений в его адрес. Поэтому мы продолжаем добиваться справедливого и законного решения", - сказал Доманский "Известиям".

Защита Вышинского напомнила, что 20 августа по причине болезни одного из судей не состоялось рассмотрение апелляции по изменению меры пресечения. При этом даты нового заседания назначено не было.

Ранее в российских и украинских СМИ появились сообщения со ссылкой на информированные источники о возможности в ближайшие недели обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. В четверг информацию о российско-украинских переговорах по этому вопросу подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подвижках в этом процессе и комментируя информацию о подготовке такого обмена, сказал, что "определенные контакты на этот счет осуществляются".

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.