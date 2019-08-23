В Авачинском заливе на Камчатке пропал катер с тремя рыбаками

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 августа. /ТАСС/. Спасатели разыскивают катер с тремя рыбаками на борту, пропавший двое суток назад в Авачинском заливе у берегов Камчатки. Об этом сообщило в пятницу главное управление МЧС РФ по Камчатскому краю.

"Заявление о пропаже катера в районе мыса Опасного (Авачинский залив) поступило в ГУ МЧС России по Камчатскому краю 23 августа. Как стало известно, трое мужчин 20 августа вышли на катере Mitsubishi MS-25 в указанный район и планировали вернуться домой в ночь на 21 августа, однако до настоящего времени так и не вернулись", - говорится в сообщении.

В течение последних суток поиск велся силами краевых спасателей и полиции. К настоящему времени обследовано 220 километров водной акватории и прибрежной полосы на площади 110 квадратных километров. "В поисковой операции помимо плавательных судов используются квадрокоптеры, с помощью которых ведется обследование акватории с воздуха. В районе поиска удалось обнаружить некоторые личные вещи и обломки катера", - отметили в МЧС.

Поиск пропавших рыбаков ведут также экипажи морских судов в районе от мыса Опасного до бухты Русской. "Капитаны ориентированы на визуальный осмотр акватории и прибрежной линии, с целью обнаружения резиновых лодок серого и зеленого цвета. Такие лодки находились на борту катера и не были обнаружены", - добавили в главном управлении МЧС РФ по Камчатскому краю.