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Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

Еще один пострадал

ТАСС, 23 августа. Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.

"В 6:40 (2:40 мск) на 43 км дороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк водитель Toyota Rav4 съехал на обочину, где столкнулся с катком - там идут работы по укладке асфальтобетона. Водитель 1969 и два пассажира 1972 и 2000 годов [рождения] погибли на месте. Несовершеннолетний 2005 года [рождения] доставлен в медучреждение", - сказали в ведомстве.

Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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РоссияКемеровская область
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