В Приморье возбудили уголовное дело после гибели ребенка в машине скорой помощи

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Следователи управления СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело из-за гибели четырехлетней девочки в машине скорой помощи. Об этом сообщил ТАСС в пятницу официальный представитель управления.

"По факту гибели ребенка в машине скорой помощи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в департаменте здравоохранения Приморья, по результатам внутренней проверки ведомства установлено, что к смерти привело молниеносное течение менингококковой инфекции. Это одна из самых частых причин детской смертности в мире. Существуют эффективные вакцины, которые бесплатны для групп риска. Врачи рекомендуют прививать ребенка в как можно более раннем возрасте.