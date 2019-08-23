Верховный суд Якутии постановил вернуть обвиняемого в коррупции вице-мэра Якутска в СИЗО

ЯКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Верховный суд Якутии отменил решение Якутского городского суда, отпустившего под домашний арест отстраненного от должности вице-мэра города Василия Гоголева и предпринимателя Георгия Карамзина, которые проходят по делу о взятке на 114 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат Гоголева Павел Стаценко.

"Верховный суд Якутии отменил решение суда первой инстанции от 30 июля 2019 года об избрании в отношении Гоголева меры пресечения в виде домашнего ареста и продлил срок содержания под стражей до 3 ноября. Такое же решение принято в отношении бывшего делового партнера Георгия Карамзина", - сказал Стаценко.

Он добавил, что будет подана кассация в президиум Верховного суда Якутии.

В начале июня Гоголеву было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, его предполагаемые сообщники Карамзин и Татьяна Самсонова обвиняются в посредничестве в совершении преступления.

По данным следствия, курировавший капитальное строительство в Якутске вице-мэр получил от компании "Строй-Академия", строящей многоквартирный дом, взятку в виде прав на 1491 кв. м в этом доме за выдачу разрешений на увеличение этажности здания и отклонение от предельных параметров при строительстве. По версии следствия, взятку Гоголев получил через Карамзина и Самсонову в пользу учрежденной им стройфирмы "Утум-Инвест", владельцем которой он был до назначения вице-мэром в сентябре 2018 года.

Гоголева и Карамзина ранее суд заключил под стражу, а Самсонову отправил под домашний арест.