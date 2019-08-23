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На складе в Петербурге ликвидировали открытое горение

Ведутся работы по проливке здания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Открытое горение ликвидировано в 08:13 мск", - сказал представитель ведомства.

Продолжаются работы по проливке здания.

Пожар в складском комплексе в Невском районе Петербурга произошел в четверг днем, площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. метров, ранг пожара был повышен до пятого номера - максимального для города. Пострадали два человека: один получил ожоги и отравление продуктами горения, второй также отравился продуктами горения.

Возгорание произошло на третьем этаже в четырехэтажном кирпичном здании в промышленной зоне. Из здания были эвакуированы 200 человек. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

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