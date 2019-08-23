Полиция Тольятти задержала грабителей в костюмах Стича из диснеевского мультфильма

САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. Полицейские в Тольятти задержали двух братьев, грабивших заправки и микрофинансовые организации в костюмах Стича - персонажа известного диснеевского мультфильма "Лило и Стич". Об этом сообщили в пятницу журналистам в главке МВД по Самарской области.

"В Тольятти были совершены разбойные нападения на автозаправочные станции и микрофинансовые организации города. При совершении преступления неизвестные использовали ростовые костюмы персонажа одного из мультипликационных фильмов и камуфляжную одежду, а также предмет, похожий на пистолет", - говорится в сообщении.