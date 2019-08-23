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В Москве пьяный водитель протаранил машину ДПС

Автомобилист не остановился по требованию инспектора, а после врезался в патрульную машину

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Нетрезвый водитель Lada столкнулся на юго-востоке Москвы с патрульной машиной ДПС, пытаясь скрыться. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около двух часов ночи на улице Заречье водитель, управляя Lada, не остановился по требованию инспектора ДПС, после чего врезался в патрульную машину. В результате пострадала пассажир легковой машины", - сказал собеседник агентства.

Никто из полицейских не пострадал. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего проводится проверка.

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