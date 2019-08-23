СК возбудил второе дело на жителя Саранска, угрожавшего выбросить дочь с балкона

ТАСС, 23 августа. Следствие возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейского в отношении жителя Саранска, угрожавшего сбросить с балкона пятимесячную дочь, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления Следственного комитета по Мордовии.

Инцидент произошел вечером 19 августа. Пьяный отец угрожал сбросить девочку с балкона, полицейским и спасателям удалось забрать ребенка. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство девочки, мужчина сейчас находится под стражей.

"Следствием в отношении него возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, отец ударил полицейского во время задержания. Как рассказал ТАСС адвокат мужчины Сергей Кудаев, сам подозреваемый этого не помнит. "Этот факт [подзащитный] вообще не помнит, [не может пояснить], в чем заключалась угроза сотруднику полиции", - отметил Кудаев.

Как утверждает адвокат, мужчина также не собирался причинить вред ребенку, а сам инцидент произошел после его ссоры с гражданской женой.

"Нет, конечно, он не хотел [убивать ребенка]. Он говорит, что хотел насолить гражданской жене. Жена [в интервью местному] телеканалу рассказывала, как он стирал пеленки, готовил смеси и кормил ребенка, он никак не мог причинить ей (девочке) [вред], просто повздорил с женой, как он говорит, хотел таким образом ее позлить, не более. Хотя и возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство", я считаю, что, вероятнее всего, [переквалифицируют] в "Угрозу убийством" (ст 119 УК РФ)", - сказал адвокат, добавив, что его подзащитный не намерен обжаловать решение об аресте.