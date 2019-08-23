{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК проводит проверку из-за гибели девятимесячного ребенка под Астраханью

Местный житель обнаружил в квартире тело сына, а также жену в бессознательном состоянии

АСТРАХАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку по факту смерти девятимесячного ребенка, тело которого было обнаружено в квартире в Камызякском районе Астраханской области. Его мать также находилась в доме в бессознательном состоянии, сейчас женщина в коме, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Установлено, что 22 августа житель Камызякского района области, вернувшись домой с рыбалки, обнаружил на кухне свою жену в бессознательном состоянии, а также тело девятимесячного сына в спальне без признаков насильственной смерти. Назначен ряд экспертных исследований, опрошены родственники и соседи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

Сейчас женщина находится в больнице. Ход проверки находится на особом контроле руководителя следственного управления Ибрагима Могушкова.

Теги
РоссияАстраханская область
СМИ: в Калифорнии сошел с рельсов скоростной трамвай
Пострадали 27 человек
Читать полностью