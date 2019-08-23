СК проводит проверку из-за гибели девятимесячного ребенка под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку по факту смерти девятимесячного ребенка, тело которого было обнаружено в квартире в Камызякском районе Астраханской области. Его мать также находилась в доме в бессознательном состоянии, сейчас женщина в коме, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Установлено, что 22 августа житель Камызякского района области, вернувшись домой с рыбалки, обнаружил на кухне свою жену в бессознательном состоянии, а также тело девятимесячного сына в спальне без признаков насильственной смерти. Назначен ряд экспертных исследований, опрошены родственники и соседи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

Сейчас женщина находится в больнице. Ход проверки находится на особом контроле руководителя следственного управления Ибрагима Могушкова.