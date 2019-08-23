Более 2,3 млн рублей похитили из квартиры на юго-западе Москвы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Вор-домушник обокрал квартиру на юго-западе Москвы и вынес более 2,3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В полицию от неработающего мужчины поступило сообщение о краже в квартире в доме 75 по улице Профсоюзной", - сообщили в ведомстве.

Полицейские установили, что неизвестный проник в квартиру через балкон на первом этаже, отжав оконную раму. "Он украл денежные средства в размере $30 тыс. и 400 тыс. рублей и скрылся", - отметили в столичном главке. Материальный ущерб составил около 2 млн 380 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (ч. 4 ст. 158) УК РФ.