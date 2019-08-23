В Подмосковье задержали подпольных банкиров, пустивших в незаконный оборот 200 млн рублей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали на территории Московской области четырех членов группировки, занимающейся незаконной банковской деятельностью. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, более 200 млн рублей составила сумма незаконного оборота.

"Установлено, что злоумышленники, используя подконтрольные организации, создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности. По фиктивным договорам оказания различных услуг они осуществляли финансовые операции с зачислением денежных средств на расчетные счета по безналичным транзакциям, которые в дальнейшем зачислялись на счета предприятий, открытые для хозяйственных нужд и перечисления заработной платы несуществующим работникам. Далее правонарушители обналичивали деньги в банкоматах Московского региона и выдавали их представителям коммерческих организаций, участвующих в незаконных операциях в качестве контрагентов, за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы", - сказала она.

По ее словам, по предварительной оценке, подозреваемыми совершены незаконные финансовые операции на сумму более 200 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

"Судом одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим в виде домашнего ареста. Еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств противоправной деятельности участников организованной группы", - заключила Волк.